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В каком возрасте депутаты зарабатывают больше всего и как семья влияет на состояние. Исследования "Честно"

Декларации народных депутатов показывают, какой возраст для них является самым прибыльным и почему выгоднее быть холостым

Соответствующее исследование опубликовало на своем сайте движение "Честно".

Студенты Киевской школы экономики проанализировали декларации народных избранников за 2015-2016 годы. Во время анализа они пытались выявить соотношение состояний депутатов в зависимости от их семейного положения, сбережений в депозитах и наличных и популярные приобретения после роста доходов чиновника.

Исследование показало, что депутаты отдают предпочтение преимущественно наличным. В частности, почти 30% украинских парламентариев сохраняют все свои задекларированные деньги в наличной форме. В среднем доля наличности в активах депутатов составляет 75%.

Когда у народных депутатов появляются лишние деньги, они не вкладывают их в недвижимость или покупают машины. По информации исследования, они чаще покупают часы и картины, ведь такие предметы роскоши менее заметны для публики.

"Богатыми" оказались 51-летние депутаты. Именно в таком возрасте они достигают финансового пика. После 51 года состояние депутатов понемногу уменьшается.

"Такое поведение по возрасту является весьма логичным, так как в первой половине жизни люди откладывают на будущее, а во второй пользуются накоплениями. Народные депутаты здесь не исключение", - комментируют исследователи.

Существует отрицательная зависимость между семейным статусом и количеством денежных активов у народных избранников. Так, после женитьбы состояние депутата снижается в среднем на 8,4 млн гривень. Также интересно то, что неженатые депутаты обычно имеют в 1,5-2 раза больше денежных активов, чем их женатые коллеги. Исследователи говорят, что это может быть связано с тем, что "часть состояния переходит ко "второй половине".

 

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