В ГПУ прокомментировали расследование Al Jazeera по поводу вывода денег Януковича

11 января, 2018, 12:40

В Генпрокуратуре отреагировали на публикацию изданием Al Jazeera якобы решения Краматорского райсуда по спецконфискации денег экс-президента Виктора Януковича и причастности к этому делу Валерии Гонтаревой

Об этом во время брифинга заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что сейчас ГПУ не может ни опровергнуть, ни подтвердить легитимность документа, обнародовало издание Al Jazeera в результате своего расследования. Это связано с тем, что документ не имеет ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера.

"По поводу Гонтаревой, ICU (компания Investment Capital Ukraine) и ряда других фамилий и компаний, которые были упомянуты прежде всего в украинском сегменте медиа. Деятельность как ICU, так и отдельных должностных лиц, банков, является предметом целого ряда других уголовных производств не только в рамках следствия ГПУ, но и других правоохранительных органов", - отметил Енин.

Поэтому, по его словам, он не может говорить о расследовании в отношении этих чиновников и компании в рамках следствия.

Отметим, накануне издание Al Jazeera обнародовало расследование, в котором указывается, что украинская инвестиционная компания Investment Capital Ukraine, которую возглавляет Валерия Гонтарева, якобы причастна к выводу Виктором Януковичем с Украины $1,5 млрд.

В НБУ отрицали подобные обвинения, заявив, что во время выполнения команией брокерских функций все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

Издание Al Jazeera также обнародовало якобы решение Краматорского райсуда по спецконфискации разворованных Януковичем средств со списком причастных к этому компаний и деталями преступной схемы.