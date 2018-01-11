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В ЕС подсчитывают, сколько денег выделить на помощь Украине

Представители Евросоюза изучают вопрос о возможности предоставления Украине финансовой помощи

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио".

Он рассказал, что в ноябре во время саммита Восточного партнерства президент Петр Порошенко лично обратился к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление новой макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

"И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы они провели оценку объема помощи, в которой нуждается Украина с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", - отметил Мингарелли.

По его словам, сейчас Еврокомиссия не может предоставить транш макрофинансовой помощи 600 млн евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи.

Президент Петр Порошенко после переговоров с Еврокомиссией анонсировал амбициозный проект макрофинансовой помощи Украине на 2018-2019 годы.
Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за последние три года Евросоюз выделил Украине в целом уже 12 млрд евро.
Украина не получит 3 транша от ЕС, но Еврокомиссия начала работу над четвертой программе макрофинансовой помощи проведения реформ в Украине.

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