В Чернигове осудили начальника полигона, на котором погибли двое солдат

11 января, 2018, 16:40

Черниговский райсуд признал виновным в халатности бывшего начальника полигона капитана К., что привела к гибели двух солдат

Об этом сообщила Военная прокуратура Центрального региона Украины.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В частности, офицер не организовал надлежащую очистку полигона после завершения испытаний образцов вооружения.

Отметим, что в июне прошлого года в поселке городского типа Гончаровское Черниговской области в ходе работ на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения.

Тогда в прокуратуре сообщили, что взрыв неизвестного предмета произошел, когда во время перерыва в работе из оборудования полигона трое военнослужащих разожгли костер на непроверенном участке местности, где расположены поля с мишенями.