В Чернигове осудили начальника полигона, на котором погибли двое солдат
11 января, 2018, 16:40
Черниговский райсуд признал виновным в халатности бывшего начальника полигона капитана К., что привела к гибели двух солдат
Об этом сообщила Военная прокуратура Центрального региона Украины.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В частности, офицер не организовал надлежащую очистку полигона после завершения испытаний образцов вооружения.
Отметим, что в июне прошлого года в поселке городского типа Гончаровское Черниговской области в ходе работ на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения.
Тогда в прокуратуре сообщили, что взрыв неизвестного предмета произошел, когда во время перерыва в работе из оборудования полигона трое военнослужащих разожгли костер на непроверенном участке местности, где расположены поля с мишенями.
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