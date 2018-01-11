 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В центре Варшавы пятеро украинцев навеселе избили двух поляков

В Варшаве пятеро украинских парней без причин напали на двух поляков и избили их

Об этом сообщает "Польское радио".

Инцидент произошел в центре столицы Польши в полночь 9 января. Граждане Украины в возрасте от 19 до 24 лет сначала словесно оскорбили, а затем избили кулаками двух польских граждан 27 и 28 лет. После этого нападавшие разбежались.

Полиция задержала подозреваемых через несколько минут после прибытия на место происшествия. Сначала молодые люди все отрицали, называя разные версии событий, но после отрезвления признали себя виновными в содеянном.

Задержанным украинцам грозит до 3 лет лишения свободы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать