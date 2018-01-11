В центре Варшавы пятеро украинцев навеселе избили двух поляков

11 января, 2018, 14:58

В Варшаве пятеро украинских парней без причин напали на двух поляков и избили их

Об этом сообщает "Польское радио".

Инцидент произошел в центре столицы Польши в полночь 9 января. Граждане Украины в возрасте от 19 до 24 лет сначала словесно оскорбили, а затем избили кулаками двух польских граждан 27 и 28 лет. После этого нападавшие разбежались.

Полиция задержала подозреваемых через несколько минут после прибытия на место происшествия. Сначала молодые люди все отрицали, называя разные версии событий, но после отрезвления признали себя виновными в содеянном.

Задержанным украинцам грозит до 3 лет лишения свободы.