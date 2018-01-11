В Берлине появятся "кроссовки-проездные"

11 января, 2018, 11:24

Компания Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) объединилась с Adidas, чтобы выпустить лимитированную серию кроссовок EQT Support 93/17 "Berlin"

Об этом пишет Sneakernews.

Их особенность в том, что в язычки обуви вшиты проездные билеты. То есть владелец такой эксклюзивной пары получит возможность безлимитного пользования в течение года берлинским транспортом: трамваями, метро, автобусом, речными судами.

Лимитированная серия кроссовок выполнена в цветах паттерна общественного транспорта Берлина, который используется в обшивке кресел в метро и трамваях. Уже с 16 января в продажу поступят 500 пар этих уникальных кроссовок.

Стоимость обуви-проездного - 180 евро.

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В 2016 году семьи в Европейском Союзе потратили на одежду и обувь в среднем 4,9% от общего объема расходов.

Компания Totaljobs провела исследование, в котором обнаружила, что женщины в среднем тратят 119 дней с 47-летней карьеры на выбор одежды.