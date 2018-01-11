Украинский самолет "Руслан" прямо сейчас перевозит детали для ракеты SpaceX

11 января, 2018, 17:00

Украинская компания "Авиалинии Антонова", которая занимается перевозками крупногабаритных и нестандартных грузов, выполняет срочный контракт для американской SpaceX

Об этом пишет Укринформ.

Самолет АН-124-100 "Руслан" 11 января вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса, Калифорния (LAX) в 13:11 по киевскому времени в направлении стартовой площадки на мысе Канаверал. "Антонов" везет для компании Илона Маска носовой обтекатель ракеты Falcon 9.О контракте стало известно, когда 5 декабря "Антонов" подал американскому регулятору срочную заявку на выполнение чартерного рейса для SpaceX.

В документе поясняется, что космической компании нужно в срочном порядке доставить носовой обтекатель из основных производственных мощностей в Хоторна, штат Калифорния, на пусковую площадку на мысе Канаверал во Флориде.

Украинскую компанию для этой цели выбрали потому, что в одной из американских фирм нет в распоряжении самолета, который способен вместить в себя груз габаритами более 4,27 м в высоту и 5,49 м в ширину.

"Ан-124-100 "Антонова" напротив может разместить этот груз и его использование - единственный выход в необычных обстоятельствах, с которыми столкнулась SpaceX", - пишет юридический представитель "Антонова" в США.

Если бы груз не был доставлен 10-13 января, это привело бы к серьезным задержкам в плане запусков. "Ключевые цели в следующие 60 дней смещались бы день за днем вместе с датой прибытия груза на мыс Канаверал. Поэтому необходимо, чтобы мы сохранили как можно больше времени, чтобы не смещать неотложные даты запусков", - пояснил спешку в оформлении разрешения для полета представитель SpaceX.

"Руслан" с носовым обтекателем для компании прибудет к месту назначения в срок - сегодня, в 17:49 по киевскому времени.

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