Украинские ученые создали бионическую руку, которая реагирует на импульсы мозга

11 января, 2018, 15:32

Ученые Сумского Государственного университета спроектировали и распечатали на 3D-принтере бионический протез руки, способный реагировать на импульсы от мозга

Об этом сообщает UA:Суммы.

Бионическая рука должна восстанавливать функции утраченной конечности и способна обучаться новым движениям. Устройство основано на принципе искусственного интеллекта.

"На данном этапе нужна доработка механической составляющей данного аппарата. И в будущем возможно будет выполнять движения каждым пальцем, полностью сгибать все пальцы", - сказал исследователь Артем Коробов.

Также преимуществом украинского изобретения является низкое энергопотребление. Над экспериментальным проектом работали полгода, потратив 15 тыс. грн. По словам ученых, в случае серийного производства украинская искусственная рука будет стоить дешевле зарубежных аналогов.

"Есть такие протезы за границей, они стоят $25 тыс., но у них ограниченный функционал. Они мануально управляемые, то есть человеку, чтобы взять что-то, нужно сжать пальцы самому. Фишка, что позволяет реагировать на сигналы человека и делать это с интеллектуальной составляющей, адаптироваться под разные условия, - это и есть ноу-хау", - пояснил Коробов.

В декабре 2017 года проект победил в финале киевского фестиваля Сикорский Челленж и получил премию и диплом лауреата президентского фонда "Украина". Сейчас ученые ищут инвесторов для усовершенствования изобретения.