Украинская биатлонистка Джима не удержала бронзу Кубка мира

11 января, 2018, 16:24

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла бронзовую медаль на пятом этапе Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

В немецком Рупольдинге на дистанции 20 км Джима не заработал ни одной штрафной минуты и отстала от победительницы гонки Доротеи Вирер из Италии на 45,9 сек. Серебро получила Кайса Макяряйнен из Финляндии, которая несмотря на один промах, опередила украинку на 33,2 сек.

Украинка до последнего претендовала на бронзовую медаль, однако в итоге уступила награду Розанне Кроуфорд из Канады.

Две бронзовые - в спринте во французском Анси и гонке преследования в немецком Оберхофе завоевала Вита Семеренко.

10 декабря на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене женская сборная Украины завоевала серебряную награду в эстафетной гонке.

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