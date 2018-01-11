Украинка вышла в полуфинал престижного теннисного турнира

11 января, 2018, 10:59

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в австралийском Хобарте

Об этом сообщает официальный сайт турнира Всемирной женской ассоциации.

Сегодня в четвертьфинале Цуренко победила белоруску Арину Соболенко - 6:1, 6:1. За выход в финал украинка поспорит с победительницей поединка между румынкой Михаэлой Бузарнеску и американкой Элисон Риск.

Сегодня выступления в квалификации Australian Open с побед начали украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.

6 января еще одна наша теннисистка - Элина Свитолина выиграла турнир WTA (Женской теннисной ассоциации) в австралийском Брисбене.

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