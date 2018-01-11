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Украинка вышла в полуфинал престижного теннисного турнира


фото: twitter.com/HobartTennis
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в австралийском Хобарте

Об этом сообщает официальный сайт турнира Всемирной женской ассоциации.

Сегодня в четвертьфинале Цуренко победила белоруску Арину Соболенко - 6:1, 6:1. За выход в финал украинка поспорит с победительницей поединка между румынкой Михаэлой Бузарнеску и американкой Элисон Риск.

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