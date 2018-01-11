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Украинцы в Польше в три раза увеличили выплаты социальных взносов

В течение трех кварталов 2017 года 307 800 украинских граждан уплатили взносы в Фонд социального страхования в Польше – это втрое больше, чем в предыдущем году

Это самый высокий показатель в истории, который вырос на 78 % по сравнению с 2016 годом, пишет TVN24.

Дополнительные средства вносятся в системы социального страхования в Польше, которая должна столкнуться с затратами на выполнение обещаний правящей партии "Право и Справедливость", которая снижает пенсионный возраст в стране.

Такая законопослушность украинцев в Польше является следствием увеличения притока рабочей силы. Однако указывается, что все же большинство рабочих-украинцев в Польше еще не платит социального взноса.

Читайте также: Сколько украинцев на самом деле получили статус беженца в Польше. Ответ МИД

  • Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла 1,5 млн украинцев, большинство из которых приехали из охваченных войной территорий.
  • В МИД Украины заявили, что Польша преувеличивает количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС за нежелание придерживаться миграционной политики.
  • Посольство Украины в Польши обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польская власть предоставила статус беженца 56 гражданам Украины.
  • Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что польским властям не следует путать беженцев с трудовыми мигрантами.
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