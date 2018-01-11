Украинцы создали новый Tinder для фильмов

11 января, 2018, 19:42

Украинские разработчики создали мобильное приложение, которое работает по принципу Tinder и помогает выбрать киноленту для просмотра

Об этом сообщает Ain.

Приложение The Movie Expert разработала украинская компания Mauris. Сервис работает по принципу приложения для свиданий Tinder: на экране пользователя появляется постер фильма. После нажатия на экране высвечивается аннотация фильма, трейлер и актерский состав.

Если владелец смартфона эту ленту уже смотрел, он может смахнуть картинку справа и оценить ее. Если же смахнуть влево, то кинофильм можно добавить в список "Хочу посмотреть" или просто пропустить.

Сейчас в базе приложения находится около 12 тысяч фильмов и сериалов. Разработчики обещают регулярно ее обновлять.

Приложение находится в бета версии, его можно скачать в App Store и Google Play.