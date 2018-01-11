Украина и Румыния будут вместе работать над образовательным законом
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану в Черновцах, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что стороны обсудили реализацию нового украинского закона "Об образовании". В частности, украинская сторона отметила, что введение закона должно базироваться на взаимодействии с румынскими партнерами и обществом.
"Мы договорились, что наше Министерство образования уже сейчас начинает работать над совместным документом, который определит наше видение в имплементации этого закона для украинских граждан румынского происхождения, для румынской общины", - подчеркнул Климкин.
По его словам, в этом документе учтут, что все граждане Украины должны иметь хорошие знания украинского, чтобы потом можно было реализовать себя в стране. Там также хотят указать, что некоторые предметы, в частности история Украины, основы государства и права, должны обязательно преподаваться на украинском.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью о образовании на государственном языке.
- МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- 8 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы относительно украинской реформы образования, которая вызвала критику со стороны Венгрии. Комиссия приняла решение, что неравное отношение к языкам, не относящимся к официальным языкам ЕС, является "проблематичным". Комиссия написала, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7-ю статью закона.
- 11 декабря Венецианская комиссия официально обнародовала решение относительно языковой статьи закона Украины "Об образовании".
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