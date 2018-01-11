Украина и Румыния будут вместе работать над образовательным законом

11 января, 2018, 15:58

Украина и Румыния намерены совместно выработать документ по имплементации нового закона Украины об образовании, в частности относительно статьи о языке

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану в Черновцах, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что стороны обсудили реализацию нового украинского закона "Об образовании". В частности, украинская сторона отметила, что введение закона должно базироваться на взаимодействии с румынскими партнерами и обществом.

"Мы договорились, что наше Министерство образования уже сейчас начинает работать над совместным документом, который определит наше видение в имплементации этого закона для украинских граждан румынского происхождения, для румынской общины", - подчеркнул Климкин.

По его словам, в этом документе учтут, что все граждане Украины должны иметь хорошие знания украинского, чтобы потом можно было реализовать себя в стране. Там также хотят указать, что некоторые предметы, в частности история Украины, основы государства и права, должны обязательно преподаваться на украинском.