Три главных преимущества нового главы Приватбанка. Мнение члена совета Нацбанка

11 января, 2018, 11:12

В Нацбанке объяснили, какие преимущества и опыт имеет новый глава правления Приватбанка Петр Крумханзл

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Он отметил, что ПриватБанк продолжает работать стабильно после национализации. Таким образом, назначение главы банка является ключевым, чтобы он успешно развивался и в дальнейшем.

"Плюсы нового главы ПриватБанка, по-моему, это, однозначно, его опыт работы в международных банковских группах - это огромный плюс. Он работал в кризисных условиях, это также очень важно для нас", - отметил Фурман.

По его словам, другим ключевым плюсом является то, что Крумханзл имеет опыт по управлению проблемными активами.

Фурман напомнил, что это важно для ПриватБанка, ведь его бывшие владельцы выдали проблемных кредитов на около 190 млрд гривень.