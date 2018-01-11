Tesla будет выпускать солнечные панели, которые невозможно отличить от обычной крыши

11 января, 2018, 13:10

Tesla начала производство кровельной черепицы из солнечных панелей на заводе в Баффало, штат Нью-Йорк

Об этом сообщает Reuters.

Предварительные заказы на солнечную черепицу компания начала собирать еще в мае прошлого года. Клиенты заплатили по $1000 депозита за продукт, который должны были установить летом 2017 года. Но процесс отложили.

Tesla утверждает, что солнечная черепица стоит на 10-15% меньше, чем обычная крыша с солнечными панелями - около $21,85 за квадратный фут вместо $24,50.

Плитки выглядят как обычные черепицы. На самом деле, не каждая вмонтированная плитка производит электроэнергию, хотя «на глаз» различить их почти невозможно.

Настроить, какой процент плиток на крыше будет активным, можно в специальном онлайн-инструменте при заказе - максимум составляет 70%. Очевидно, чем больше солнечных панелей устанавливается, тем дороже получается крыша.

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Ранее компания Маска Tesla выиграла контракт на строительство крупнейшей в мире станции аккумуляторов в Австралии. Маск при этом поспорил, что если строительство не завершится через 100 дней, то он подарит станцию ​​Австралии даром. Этот спор он выиграл - станцию ​​построили в срок.

Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.

Маск представил спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем.Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с, максимальная скорость - более 250 миль/ч (400 км/ч).