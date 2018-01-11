Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся снегопады
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Завтра погода в стране не претерпит существенных изменений, ночью ожидается от 2 до 7 градусов мороза, а на юге и в Закарпатье будет немного теплее.
Днем на западе, севере и северо-востоке будет в пределах 0-3 градусов мороза, а в большинстве центральных регионов и южной области - плюсовая температура.
"Сегодня, возможно, в юго-западной части будет облачно, может, аж до Киевщины дотянет облачность, пройдет небольшой мокрый снег. Но существенные осадки пока маловероятны", - отметила Диденко.
В период с 13 до 16 января в стране ожидается усиление морозов, ночью может похолодать до -12 градусов. На северо-востоке, Полтавщине и Черкащине может быть и до -15 -17 градусов.
По предварительным прогнозам, снегопады в стране начнутся 18-20 января.
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