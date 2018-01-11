Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся снегопады

11 января, 2018, 10:40

В эти выходные в Украине похолодает, а уже на следующей неделе может выпасть снег

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Завтра погода в стране не претерпит существенных изменений, ночью ожидается от 2 до 7 градусов мороза, а на юге и в Закарпатье будет немного теплее.

Днем на западе, севере и северо-востоке будет в пределах 0-3 градусов мороза, а в большинстве центральных регионов и южной области - плюсовая температура.

"Сегодня, возможно, в юго-западной части будет облачно, может, аж до Киевщины дотянет облачность, пройдет небольшой мокрый снег. Но существенные осадки пока маловероятны", - отметила Диденко.

В период с 13 до 16 января в стране ожидается усиление морозов, ночью может похолодать до -12 градусов. На северо-востоке, Полтавщине и Черкащине может быть и до -15 -17 градусов.

По предварительным прогнозам, снегопады в стране начнутся 18-20 января.