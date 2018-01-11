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Священник УПЦ МП из Запорожья покидает епархию из-за запрета ему разговаривать на украинском, - СМИ

На собрании Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата разгорелся скандал из-за выступления на украинском языке иерея Анатолия (Ревтова)

О это Depo.Запорожье рассказал сам священник.

Инцидент произошел 10 января. На собрании, в частности, обсуждали комментарии о. Анатолия в соцсетях с критикой пророссийского курса УПЦ МП (в частности, по поводу скандала после отказа священника этой церкви отпевать погибшего ребенка, крещенного священником Киевского патриархата).

Выразить свою позицию о. Анатолию не дали - его выступление прервали, потому что он говорил на украинском языке.

"Миряне, сразу закричали: "Говорите на русском". Я им говорю: украинский - мой государственный язык. А потом ко мне подбегает секретарь епархии, говорит: "Ты когда к нам пришел 4 года назад, ты говорил на русском". Говорю ему: "Но после того ваша страна напала на мою страну. Люди меняются, я изменился". Они (прихожане. - Ред.) кричали, толкались", - рассказал священник.

Он рассказал изданию, что теперь продолжать служение в УПЦ МП не сможет. А также добавляет, что его проукраинские взгляды уже давно приводили к недоразумениям с другими членами епархии.

"Эта церковь не является украинской. Она использует деньги Украины, зарабатывает на ней и одновременно ненавидит ее. Какая это украинская церковь, если в ней икона царя висит? Я единственный в епархии служил на украинском - полтора года подряд. Один раз я пытался начать проповедь на украинском, другой раз просто говорил ею с людьми в соборе - оба раза настоятель меня за это ругал - мол, тебя здесь никто не поймет", - рассказал о. Анатолий.

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