Суд Лондона обязал Ахметова выплатить Фирташу $760 млн за "Укртелеком", - СМИ
Об этом сообщает издание "Liga.net".
Отмечается, что окружной суд Никосии заморозил $820 млн активов Ахметова из-за иска кипрской компании Raga Establishment. Ее владельцем является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.
Эта компания выкупила у фонда EPIC" Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 миллионов.
Переговоры между двумя компаниями начались еще в августе 2012 года и, как говорит ответчик, по требованию экс-президента Виктора Януковича. Указывается, что именно президент-беглец якобы попросил Ахметова купить долю в "Укртелекоме".
По версии ответчика, во время этих переговоров экс-глава СБУ Валерий Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, которая примерно равна 25%.
Как утверждают в СКМ, позже Хорошковский продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100% владельцем пакета акций в операторе.
Тем временем в Raga Establishment заявляют, что Горбуненко купил компанию у ее бывшего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь хочет вернуть вложенные деньги.
В Raga говорят, что в 2013 году продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получили из этой суммы только $100 млн.
- В октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.
- Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.
- В 2017 году Ринат Ахметов вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивают в $4,38 млрд.
- 5 января стало известно, что суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на $820 млн за якобы невыплату денег за приватизацию "Укртелекома".
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