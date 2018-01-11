Суд Лондона обязал Ахметова выплатить Фирташу $760 млн за "Укртелеком", - СМИ

11 января, 2018, 17:10

Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить $760 миллионов кипрской компании Raga Establishment Ltd за "Укртелеком"

Об этом сообщает издание "Liga.net".

Отмечается, что окружной суд Никосии заморозил $820 млн активов Ахметова из-за иска кипрской компании Raga Establishment. Ее владельцем является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

Эта компания выкупила у фонда EPIC" Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 миллионов.

Переговоры между двумя компаниями начались еще в августе 2012 года и, как говорит ответчик, по требованию экс-президента Виктора Януковича. Указывается, что именно президент-беглец якобы попросил Ахметова купить долю в "Укртелекоме".

По версии ответчика, во время этих переговоров экс-глава СБУ Валерий Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, которая примерно равна 25%.

Как утверждают в СКМ, позже Хорошковский продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100% владельцем пакета акций в операторе.

Тем временем в Raga Establishment заявляют, что Горбуненко купил компанию у ее бывшего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь хочет вернуть вложенные деньги.

В Raga говорят, что в 2013 году продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получили из этой суммы только $100 млн.