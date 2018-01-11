Стало известно, почему погибли трое военных на Донбассе вчера

11 января, 2018, 09:40

На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных подорвались на взрывчатке во время выполнения боевого задания, еще один военный погиб в результате обстрела боевиков

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в эфире "112 Украина".

"Не все наши боевые безвозвратные потери вчера произошли вследствие обстрелов. К сожалению, двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания", - рассказал Лабай.

По его словам, это произошло на донецком направлении. Еще один военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела на луганском направлении.

Также Лабай уточнил, что четырех раненых военнослужащих доставили в военные госпитали и оказали им необходимую врачебную помощь. Военные врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.