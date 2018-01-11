 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, почему погибли трое военных на Донбассе вчера

На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных подорвались на взрывчатке во время выполнения боевого задания, еще один военный погиб в результате обстрела боевиков

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в эфире "112 Украина".

"Не все наши боевые безвозвратные потери вчера произошли вследствие обстрелов. К сожалению, двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания", - рассказал Лабай.

По его словам, это произошло на донецком направлении. Еще один военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела на луганском направлении.

Также Лабай уточнил, что четырех раненых военнослужащих доставили в военные госпитали и оказали им необходимую врачебную помощь. Военные врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.

  • Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков, погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, один - боевую травму.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать