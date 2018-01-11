Стало известно, почему погибли трое военных на Донбассе вчера
11 января, 2018, 09:40
На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных подорвались на взрывчатке во время выполнения боевого задания, еще один военный погиб в результате обстрела боевиков
Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в эфире "112 Украина".
"Не все наши боевые безвозвратные потери вчера произошли вследствие обстрелов. К сожалению, двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания", - рассказал Лабай.
По его словам, это произошло на донецком направлении. Еще один военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела на луганском направлении.
Также Лабай уточнил, что четырех раненых военнослужащих доставили в военные госпитали и оказали им необходимую врачебную помощь. Военные врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.
- Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков, погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, один - боевую травму.
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