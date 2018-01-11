Сотни супермаркетов в США в этом году откажутся от кассиров. Какие технологии заменят людей
Об этом пишет CNBC.
Walmart начал тестировать новую технологию, которая позволит покупателям сканировать штрих-коды товаров с помощью программы и оплачивать покупки с помощью мобильного телефона. Не нужно будет стоять в очередях и пользоваться услугами кассиров.
Новый сервис называется Scan & Go и он появится в 100 продуктовых магазинах крупнейшей в мире торговой сети уже к концу января, а к концу 2018 года их количество достигнет двухсот.
Пилотные испытания уже проводятся в 25 супермаркетах Walmart. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение Scan & Go и самостоятельно сканировать штрих-коды со всех своих покупок. После чего останется нажать на кнопку "Оплатить", а на выходе из магазина показать охране цифровую квитанцию.
Продуктовый гигант Kroger собирается внедрить похожую систему в 400 своих магазинах. Его платформа Scan, Bag, Go позволяет сканировать штрих-коды не только с помощью мобильного приложения, но и портативным сканером, который выдается в супермаркете вместе с тележкой.
Оплатить покупки можно будет в специальных киосках самообслуживания, где со сканеров мгновенно считывается общая сумма. Впоследствии можно будет платить сразу через приложение.
Первыми такую систему придумали в сети магазинов самообслуживания Amazon Go. Она в разы удобнее: ничего не надо сканировать самостоятельно. Нужно просто запустить приложение на смартфоне, после чего искусственный интеллект учитывает все товары, которые берет с полок клиент.
Когда покупатель идет, система автоматически списывает деньги с его счета на сайте Amazon. Для этого искусственный интеллект задействует умные камеры, машинное обучение и многочисленные датчики.
В результате, система сможет идентифицировать отдельного человека и покупки, которые он совершает. Однако, из-за технических трудностей компания вынуждена была отложить открытие полностью роботизированных магазинов.
Этим воспользовался интернет-ритейлер JD.com - китайский конкурент Amazon. Он объявил об открытии сотен роботизированных магазинов в ближайшие несколько месяцев.
Продавцов заменят системы распознавания лиц и изображений, в также радиочастотная идентификация (RFID). Технология, разработанная JD.com, будет доступна другим сетям розничной торговли, если они захотят приобрести на нее лицензию. Компания также планирует организовать доставку товаров на дом с помощью беспилотных автомобилей.
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