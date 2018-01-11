Siemens продолжит сотрудничать с российской компанией, которая обманула ее в деле "крымских турбин"
Об этом сообщает ТАСС.
Отдел немецкой компании Siemens Healthineers собирается предоставить свои технологии и экспертизу для реализации ряда клинико-диагностических лабораторий в регионах России.
Российскую сторону будет представлять государственная корпорация "Ростех", которая ранее была замешана в скандале с поставкой турбин в Крым. Сообщается, что Siemens Healthineers и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве в 2017 году.
Лаборатории создаются в административных центрах России и будут оказывать услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens.
Планируется открыть проекты в 3 регионах России с последующим расширением сети до 10 областей.
- В марте 2017 года немецкий концерн Siemens заявил, что выполнил поставку четырех газовых турбин российскому "Технопромекспорту" по контракту, который был заключен до введения соответствующих санкций.
- 5 июля этого года Reuters сообщил, ссылаясь на свои источники, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крым газовые турбины для строительства электростанции.
- 6 июля компания Siemens отрицала, что поставила в оккупированный Крым свои газовые турбины для строительства электростанции.
- Впоследствии, 5 декабря, немецкий консерн заявил, что его обманули при подписании контракта. А именно обещали, что турбины доставят на Таманский полуостров, а не в Крым.
- 14 декабря арбитражный суд Москвы отказал в иске немецкой компании Siemens по возврату так называемых крымских турбин.
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