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Siemens продолжит сотрудничать с российской компанией, которая обманула ее в деле "крымских турбин"

Несмотря на скандал относительно поставок турбин в оккупированный Крым Siemens продолжит сотрудничать с российской компанией "Ростех"

Об этом сообщает ТАСС.

Отдел немецкой компании Siemens Healthineers собирается предоставить свои технологии и экспертизу для реализации ряда клинико-диагностических лабораторий в регионах России.

Российскую сторону будет представлять государственная корпорация "Ростех", которая ранее была замешана в скандале с поставкой турбин в Крым. Сообщается, что Siemens Healthineers и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве в 2017 году.

Лаборатории создаются в административных центрах России и будут оказывать услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens.

Планируется открыть проекты в 3 регионах России с последующим расширением сети до 10 областей.

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