Румыния хочет выплачивать стипендии украинским учащимся, которые обучаются на румынском
Об этом во время торжеств по случаю открытия школы в селе Йорданешты Черновицкой области заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, передает molbuk.ua.
Он поздравил местных жителей с открытием этой школы и заявил, что "румынское правительство никогда не забывает и не забудет тех людей, которые общаются на румынском языке".
"Румынское правительство приложило и будет прилагать усилия, чтобы ученики, которые хорошо учатся, получали стипендии. Учителя - чтобы могли проходить переподготовку в Румынии. Мы это будем инициировать», - сообщил Мелешкану.
По словам министра образования Лилии Гриневич, которая также присутствовала на открытии новой школы, 90% жителей села Йорданешты - румыноязычные.
Она надеется, что эта школа даст возможность развивать местным ученикам не только государственный язык, но и румынский, передает АСС.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке.
МИД объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
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