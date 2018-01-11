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Румыния хочет выплачивать стипендии украинским учащимся, которые обучаются на румынском

Правительство Румынии намерено выплачивать стипендии учащимся - представителям румынской общины в Украине за отличную учебу

Об этом во время торжеств по случаю открытия школы в селе Йорданешты Черновицкой области заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, передает molbuk.ua.

Он поздравил местных жителей с открытием этой школы и заявил, что "румынское правительство никогда не забывает и не забудет тех людей, которые общаются на румынском языке".

"Румынское правительство приложило и будет прилагать усилия, чтобы ученики, которые хорошо учатся, получали стипендии. Учителя - чтобы могли проходить переподготовку в Румынии. Мы это будем инициировать», - сообщил Мелешкану.

По словам министра образования Лилии Гриневич, которая также присутствовала на открытии новой школы, 90% жителей села Йорданешты - румыноязычные.

Она надеется, что эта школа даст возможность развивать местным ученикам не только государственный язык, но и румынский, передает АСС.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке.
МИД объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.

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