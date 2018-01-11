Родные просят найти студента, который 4 января исчез в Киеве

11 января, 2018, 21:25

4 января в 16:00 Дмитрий Витищенко пошел в университет Богомольца узнавать результаты экзамена до сих пор не вернулся домой, родные просят помочь его найти

Об этом передает Эспрессо.TV.

04.01.2018 в 16:00 Витищенко Дмитрий Анатольевич 08.11.1992 г.р. пошел в университет Богомольца узнавать результаты экзамена до сих пор не вернулся домой. Оба телефоны отключены со вчерашнего вечера. Сам живет в общежитии №5 на Шутова 14-б. Заявление написано.

Пожалуйста по возможности обратите внимание: рост 198 см, плотного телосложения, одет в синюю болоневу куртку с капюшоном, черные кожаные ботинки, серую шапку, темные брюки, свитер серо/малиновый. В случае получения какой-либо информации сообщите по тел.099-129-3-126, Витищенко Алла. Или напишите сообщение на Фейсбук Vytyshchenko Alla.