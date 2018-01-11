Раде предлагают ввести санкции против артистов, которые гастролируют в России

11 января, 2018, 15:27

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает наложить на украинских артистов, которые гастролируют Россией, наказание в виде санкций или уголовной ответственности

Соответствующее заявление на своем сайте опубликовал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

По информации Нацсовета, к ним часто приходят обращения граждан относительно выступлений на телевидении украинских артистов, которые активно гастролируют в России.

В этом случае Нацсовет не имеет никакого влияния на телерадиоорганизации из-за отсутствия соответствующего закона. Поэтому, говорится в заявлении, эту ситуацию возможно решить, разработав новый закон.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них", - заявил Нацсовет.

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Такой закон обязал бы телерадиоорганизации ограничить участие артистов и деятелей культуры, которые выступают в РФ, в национальном эфире на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей.