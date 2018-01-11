"Я это сделал, чтобы вам было спокойно". Появилась записка Россошанского после убийства Ноздровской
Об этом сообщает "Обозреватель".
Россошанский в записке, адресованной дочери Юлии, признается в убийстве Ноздровской. Он утверждает, что причиной стало его психологическое состояние.
"Я это сделал только для того, чтобы вам было спокойно. Это в состоянии, когда терпеть было все невыносимо. Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла из автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался. никто не знал, никому, ни тебе, ни маме, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так", - написал Россошанский дочери.
Также он надеется на статью 116 - "умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения", предусматривающую наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
"Увидимся очень нескоро. Буду надеяться на 116 статью", - написал он в записке.
Вероятно, речь идет о записке, упомянутой заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным во время брифинга 10 января. Тогда он рассказал о записке, написанной в присутствии правоохранителей.
"Записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он раскаивается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене", - сообщил Аброськин.
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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
Как установило следствие, в день убийства между членами семьи Россошанского возросло количество телефонных разговоров. В частности, соединение жены Россошанского по телефону активно продолжалось с 18 ч до глубокой ночи. Также было установлено, что Россошанский отсутствовал дома несколько часов.
Ранее в интервью СМИ жена Россошанского рассказала о записке, в которой ее муж якобы написал о намерении взять вину на себя. Но правоохранители утверждают, что не видели такой записки.
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