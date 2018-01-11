"Укрзализныця" никогда не сможет изготавливать качественные поезда, - Омелян

11 января, 2018, 07:56

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно изготавливать качественные локомотивы и вагоны

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны - конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы - 60-70 годов", - заявил Омелян.

По его словам, из-за этого останавливаются перевозки, падает скорость.

"Это абсурд, когда в XXI веке скорость грузовых перевозок - максимум 40 км/ч, а пассажирских - до сотни в лучшем случае", - сказал Омелян.

Он считает, что компания должна зарабатывать деньги на грузовых и пассажирских перевозках.

"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - добавил министр.