"Шахтер" отдал в аренду бразильского футболиста
11 января, 2018, 13:40
Донецкий "Шахтер" отдал в аренду греческому ПАОК бразильского защитника Марсиу Азеведу
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
31-летний защитник будет играть на правах аренды за команду из города Салоники до июля этого года. Азеведу в ПАОК станет одноклубником полузащитника сборной Украины Евгения Шахова.
В "Шахтере" Азеведу проигрывал конкуренцию на левом фланге обороны своему соотечественнику Исмаили. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" лишь шесть матчей.
- Всего за донецкий клуб Марсиу Азеведу выступает с 2014 года. В "Шахтер" он перешел из харьковского "Металлиста" за 4,5 млн евро.
- Также футболист играл за бразильские "Жувентуде", Форталезу", "Атлетико Паранаэнсе" и "Ботафого".
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