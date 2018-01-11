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"Шахтер" отдал в аренду бразильского футболиста


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" отдал в аренду греческому ПАОК бразильского защитника Марсиу Азеведу

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

31-летний защитник будет играть на правах аренды за команду из города Салоники до июля этого года. Азеведу в ПАОК станет одноклубником полузащитника сборной Украины Евгения Шахова.

В "Шахтере" Азеведу проигрывал конкуренцию на левом фланге обороны своему соотечественнику Исмаили. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" лишь шесть матчей.

  • Всего за донецкий клуб Марсиу Азеведу выступает с 2014 года. В "Шахтер" он перешел из харьковского "Металлиста" за 4,5 млн евро.
  • Также футболист играл за бразильские "Жувентуде", Форталезу", "Атлетико Паранаэнсе" и "Ботафого".

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