Путин пригласил украинских военных посмотреть на уничтожение боеприпасов в Крыму
Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает ТАСС.
По его словам, Россия готова передать Украине ее военное броне - и авиатехнику, хотя она и находится в "плачевном состоянии". Однако россияне отказываются транспортировать значительный арсенал боеприпасов.
"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они приняли участие в утилизации этих боеприпасов", - пояснил Путин.
Также речь шла о возвращении десятков военных кораблей. Путин предложил помощь россиян в транспортировке кораблей с аннексированного полуострова в Одессу.
- Недавно Путин заявил, что конфликт на Донбассе приобретает черты замороженного, и посоветовал принять закон об особом статусе региона.
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