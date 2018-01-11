Путин пригласил украинских военных посмотреть на уничтожение боеприпасов в Крыму

11 января, 2018, 20:37

Президент России предложил украинским военным приехать в оккупированный Крым и принять участие в утилизации боезапасов

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия готова передать Украине ее военное броне - и авиатехнику, хотя она и находится в "плачевном состоянии". Однако россияне отказываются транспортировать значительный арсенал боеприпасов.

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они приняли участие в утилизации этих боеприпасов", - пояснил Путин.

Также речь шла о возвращении десятков военных кораблей. Путин предложил помощь россиян в транспортировке кораблей с аннексированного полуострова в Одессу.