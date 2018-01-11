Путин посоветовал Украине принять закон об особом статусе Донбасса
11 января, 2018, 20:02
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает черты замороженного конфликта, и поэтому Украине необходимо принять закон об особом статусе региона
Об этом Путин заявил на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, передает "РИА Новости".
"Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена. Но разрешилась так, чтобы не вызывала беспокойства ни у кого, кто проживает на этой территории ", - сказал Путин.
По его словам, Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения. Путин пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.
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- 5-6 октября Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закона №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закона №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосован депутатами и подписан президентом).
- По проекту закона №7163 боевыми действиями на Донбассе должен руководить не АТЦ, а Объединенный оперативный штаб (ООШ), в котором будут представители различных силовых министерств и ведомств.
- Из законопроекта о деоккупации убрали все упоминания о Минских договоренностях.
- Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.
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