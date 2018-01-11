Путин посоветовал Украине принять закон об особом статусе Донбасса

11 января, 2018, 20:02

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает черты замороженного конфликта, и поэтому Украине необходимо принять закон об особом статусе региона

Об этом Путин заявил на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, передает "РИА Новости".

"Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена. Но разрешилась так, чтобы не вызывала беспокойства ни у кого, кто проживает на этой территории ", - сказал Путин.

По его словам, Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения. Путин пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.

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