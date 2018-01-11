11 января, 2018, 18:16

Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о причастности к атаке на базу РФ в Сирии

Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир, передает УНИАН.

В Минобороны назвали заявления Генштаба РФ очередной информационной атакой, чтобы скрыть свои действия на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

"Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения и, конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму, в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение с РФ", - сказала Кушнир.

Ранее начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, что превосходит по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на шосткинском заводе химических реактивов, сказал Новиков.

По его словам, это вещество не может быть изготовлено в кустарных условиях или изъято из других боеприпасов.

Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя. Он отметил, что заслуживают внимания используемые в беспилотниках боеприпасы.

"Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, который принимал участие в атаке, нес 10 таких боеприпасов. Координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, за точностью превышают общедоступные данные, которые можно получить в интернете", - сказал Новиков.

Он отметил, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось через считанные дни после поступления их в свободную продажу в разных странах.