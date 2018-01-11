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Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ


фото: ictv
Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

До Единого реестра досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии УПЦ-МП, ГО «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Это повлекло за собой тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

"На территории Украины работают законы, которым должны подчиняться все граждане. Действия духовных лиц Московского патриархата в Запорожье подпадают под уголовную ответственность. Сейчас там работают следователи Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры Запорожской области", - прокомментировал ситуацию представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Установлено, что представители Запорожской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ-МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины.

Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания за единство славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития Украины, осуждается проведения АТО, а также оправдываются агрессивные действия России в отношении Украины.

Расследование в уголовном производстве поручено следственному отделу управления Службы безопасности Украины в Запорожской области за процессуального руководства прокуратуры Запорожской области.

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