Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
До Единого реестра досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии УПЦ-МП, ГО «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
Это повлекло за собой тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.
"На территории Украины работают законы, которым должны подчиняться все граждане. Действия духовных лиц Московского патриархата в Запорожье подпадают под уголовную ответственность. Сейчас там работают следователи Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры Запорожской области", - прокомментировал ситуацию представитель ГПУ Андрей Лысенко.
Установлено, что представители Запорожской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ-МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.
Указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины.
Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания за единство славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития Украины, осуждается проведения АТО, а также оправдываются агрессивные действия России в отношении Украины.
Расследование в уголовном производстве поручено следственному отделу управления Службы безопасности Украины в Запорожской области за процессуального руководства прокуратуры Запорожской области.
- Напомним, в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка из-за того, что он был крещен священником Киевского патриархата.
- Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудыменко многими городами Украины прокатилась акция #принесиляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. в Киево-Печерскую Лавру) детские игрушки.
- В Запорожье охрана одной из церквей МП избила участников этого флеш-моба.
- На собрании Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата разгорелся скандал из-за выступления на русском языке иерея Анатолия (Ревтова).
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