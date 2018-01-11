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Правительство выделит 294 млн грн майдановцам и их семьям, чтобы завершить все выплаты в этом году


фото: slovoidilo
Кабмин выделит 294 млн грн на выплату материальной помощи семьям пострадавших и погибших на Майдане

Об этом шла речь на заседании Кабмина 11 января, сообщает Еспресо.TV.

Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что благодаря этому в 2018 году государство сможет завершить выплаты материальной помощи семьям пострадавших и погибших на Майдане.

Законом, принятым в 2014 году, было определено, что членам семей погибших и пострадавших майдановцев государство должно выплатить по 1 млн грн за каждого погибшего. Лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения, - по 700 тыс. грн, средние телесные повреждения - по 500 тыс. грн, легкие - по 200 тыс. грн.

"Эти средства выплачивались частями в течение 2014-2016 годов. Но в то же время законом об индексации денежных доходов населения не предусмотрена индексация таких сумм. Соответственно, суммы, которые были определены законом, являются абсолютными и на них также влияет инфляционный процесс. Поэтому во время встречи активистов с премьер-министром было предложено, чтобы в 2018 году завершить процесс выплаты материальной помощи", - пояснил Рева.

Министр подчеркнул, что это даст возможность поставить точку в вопросе выплаты материальной помощи майдановцам.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что до конца января необходимо начать выплаты.

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