Правительство Туниса привлечет армию для подавления массовых протестов
Об этом сообщает DW.
Протестующие сожгли местный штаб правоохранительных органов в приграничном городе Тала, полиция отступила оттуда. Из-за противостояния в регион направили солдат.
Отмечается, что в целом на акциях недовольства, которые длятся от 8 января, задержаны более 600 человек, около половины из них - за последние сутки. Правительство страны считает, что протесты спровоцированы криминальными элементами, а оппозиция разжигает народный гнев.
Оппозиционный блок "Народный фронт" отверг обвинения и призвал к масштабной акции протеста в воскресенье, 14 января, на седьмую годовщину "Второй жасминовой революции" и свержения президента Бен Али.
Протесты начались на фоне роста цен, а также повышения налогов, на что правительство пошло из-за необходимости сократить значительный дефицит бюджета.
- Тунис считается единственным примером успеха демократии в арабском мире, впрочем, от бегства Бен Али в 2011 году в этой североафриканской стране сменилось семь правительств, ни одно из которых не сумело оздоровить экономику. Показатель безработицы на конец прошлого года составил более 15 процентов, годовая инфляция составила 6,4 процента.
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