Появился тизер украинского приключенческого фэнтези "Фокстер & Макс"

11 января, 2018, 11:33

В сети появилось видео украинской ленты "Фокстер & Макс" о приключениях мальчика и его собаки с суперспособностями

Соответствующее видео появилось на странице ленты в YouTube.

Фильм рассказывает о двенадцатилетнем парне Максе, который убегает из дома и находит баллончик с нанокраской.

Все, что он рисует краской, оживает, поэтому теперь у Макса есть лучший друг - пес-наноробот Фокстер, который имеет сверхвозможности. Но на парня и собаку уже охотятся воры, которые хотят украсть это чудо новейших технологий.

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Над сценарием работали канадский сценарист Скотт Паризьен и украинский режиссер Анастасия Матешко. Съемки проходили летом 2017 года в Киеве.

Фильм сняли по заказу Госкино. Бюджет ленты составляет более 40 млн гривень, 90% из них предоставлено государством.