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Польская власть заинтересована в членстве в ЕС только из-за денег, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск говорит, что польская власть может попытаться вывести страну из блока, если Варшава перестанет быть получателем чистого дохода от Европейского Союза

Об этом Туск заявил в интервью Tygodnik Powszechny, передает AFP.

"Для партии "ПиС" ("Право и Справедливость") преимущество в ЕС сводится к платежному балансу, с полным игнорированием других преимуществ, таких как общий рынок, правопорядок, гарантия безопасности", - сказал Туск.

"Пока мы не является нетто-плательщиком, то для них игра стоит свеч. Я могу легко представить ситуацию, когда в один прекрасный день Польша оказалась среди нетто-плательщиков, польское правительство решит, что настало время спросить поляков, хотят ли они оставаться в ЕС и начнут ли работать над тем, чтобы те пришли к выводу, что надо попрощаться с членством", - заявил Туск.

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Президент Европейского Совета также отметил, что в прошлом месяце "для всех был печальный день", когда Брюссель активировал статью 7 договора ЕС из-за "системных угроз" со стороны властей в отношении польской независимости судебной системы.

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы она предприняла шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

Справка:

К риску введения санкций против Польши привели противоречивые, по мнению Евросоюза, действия польских властей, которые, в частности, могут уничтожить политическую независимость судов.

Во-первых, Весной 2016 года был реформирован Конституционный суд, несмотря на уличные протесты и предостережения Венецианской комиссии. Там есть опасения, что из-за реформы судей будут назначать не по критерию профессионализма, а по критерию лояльности к власти.

Одним из шагов стало принятие польскими депутатами закона о СМИ, который позволил правительству напрямую назначать и увольнять руководителей общественных медиа.

Кроме того, Польша отказалась принимать участие в двухлетней схеме расселения 160 тысяч беженцев, которые скопились в лагерях в Греции и Италии, ссылаясь на соображения безопасности, и все еще колеблется в вопросе перехода на евро".

Читайте также: Польша забывает о демократии, ЕС в ответ грозится санкциями. Как до этого дошло

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