Парламент Польши не позволил смягчить суровые ограничения на аборты
Об этом сообщает AFP.
Польские депутаты рассматривали два гражданских проекта изменений законодательства по поводу абортов. Один из них - "Спасем женщин-2017" - предлагает делать аборты по желанию родителей до 12 недели беременности по психологическим или социальным причинам.
Второй - "Останови аборты" - предусматривает запрет на прерывание беременности, в том числе в случае возможных заболеваний плода. Оба предложения были отклонены.
Кроме того, польские депутаты также продемонстрировали готовность еще больше ужесточить законодательство в отношении абортов, которое уже и так является одним из самых строгих в Европе.
Действующее законодательство, принятое в 1993 году, запрещает любые аборты, за исключением случаев изнасилования или инцеста, если беременность представляет риск для здоровья матери или если плод сильно деформирован.
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- Напомним, что в Польше состоялась общенациональная забастовка женщин в рамках так называемого "Черного протеста" против возможного полного запрета и криминализации абортов.
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