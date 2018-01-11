Парламент Польши не позволил смягчить суровые ограничения на аборты

11 января, 2018, 10:13

Сейм Польши отклонил предложения, направленные на смягчение строгих ограничений на аборты

Об этом сообщает AFP.

Польские депутаты рассматривали два гражданских проекта изменений законодательства по поводу абортов. Один из них - "Спасем женщин-2017" - предлагает делать аборты по желанию родителей до 12 недели беременности по психологическим или социальным причинам.

Второй - "Останови аборты" - предусматривает запрет на прерывание беременности, в том числе в случае возможных заболеваний плода. Оба предложения были отклонены.

Кроме того, польские депутаты также продемонстрировали готовность еще больше ужесточить законодательство в отношении абортов, которое уже и так является одним из самых строгих в Европе.

Действующее законодательство, принятое в 1993 году, запрещает любые аборты, за исключением случаев изнасилования или инцеста, если беременность представляет риск для здоровья матери или если плод сильно деформирован.

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