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Парламент Польши не позволил смягчить суровые ограничения на аборты

Сейм Польши отклонил предложения, направленные на смягчение строгих ограничений на аборты

Об этом сообщает AFP.

Польские депутаты рассматривали два гражданских проекта изменений законодательства по поводу абортов. Один из них - "Спасем женщин-2017" - предлагает делать аборты по желанию родителей до 12 недели беременности по психологическим или социальным причинам.

Второй - "Останови аборты" - предусматривает запрет на прерывание беременности, в том числе в случае возможных заболеваний плода. Оба предложения были отклонены.

Кроме того, польские депутаты также продемонстрировали готовность еще больше ужесточить законодательство в отношении абортов, которое уже и так является одним из самых строгих в Европе.

Действующее законодательство, принятое в 1993 году, запрещает любые аборты, за исключением случаев изнасилования или инцеста, если беременность представляет риск для здоровья матери или если плод сильно деформирован.

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  • Напомним, что в Польше состоялась общенациональная забастовка женщин в рамках так называемого "Черного протеста" против возможного полного запрета и криминализации абортов.
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