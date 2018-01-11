НАТО усилит ВМС в Британии из-за активности российских субмарин, - СМИ
Об этом сообщает The Times.
Альянс намерен увеличить персонал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуд. Сейчас там работают около 300 человек, НАТО планирует нанять еще 100-200 сотрудников.
Ожидается также, что США возобновят работу Атлантического командования на своей территории. Эта структура была распущена после окончания "холодной войны".
Окончательные решения должны быть приняты на саммите НАТО в Брюсселе в июле.
Предложение о расширении базы в Великобритании связано с большой активностью российских подводных лодок в последние годы, включая шесть субмарин класса Kilo, которые регулярно плавают в Черном и Средиземном морях.
В НАТО также все больше опасаются, что российские подводные лодки могут повредить трансатлантические коммуникационные кабели, которые обеспечивают связь между Европой и США.
Издание подчеркивает, что новой задачей для британского флота являются новые российские подводные лодки, которые работают быстрее и тише, что затрудняет их раннее выявление, а также недостаточные инвестиции в противолодочные системы за последние 25 лет, когда Великобритания сосредоточилась на наземных операциях на Балканах, а также в Ираке и Афганистане.
Ранее в вооруженных силах Великобритании указали НАТО на то, что военно-морской флот России представляет угрозу для подводных кабелей.
США планируют потратить более $200 млн на ремонт и строительство военных объектов США в Европе в рамках постоянной инициативы по сдерживанию российской агрессии.
Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили российские субмарину и буксир в непосредственной близости от государственной границы
Также вблизи границы Латвии были замечены два российских военных самолета-истребителя Су-27.
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