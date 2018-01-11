НАТО усилит ВМС в Британии из-за активности российских субмарин, - СМИ

11 января, 2018, 10:33

НАТО планирует расширить командный пункт Военно-Морских сил в Великобритании в связи с "существенным" ростом активности подлодок России в британских водах

Об этом сообщает The Times.

Альянс намерен увеличить персонал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуд. Сейчас там работают около 300 человек, НАТО планирует нанять еще 100-200 сотрудников.

Ожидается также, что США возобновят работу Атлантического командования на своей территории. Эта структура была распущена после окончания "холодной войны".

Окончательные решения должны быть приняты на саммите НАТО в Брюсселе в июле.

Предложение о расширении базы в Великобритании связано с большой активностью российских подводных лодок в последние годы, включая шесть субмарин класса Kilo, которые регулярно плавают в Черном и Средиземном морях.

В НАТО также все больше опасаются, что российские подводные лодки могут повредить трансатлантические коммуникационные кабели, которые обеспечивают связь между Европой и США.

Издание подчеркивает, что новой задачей для британского флота являются новые российские подводные лодки, которые работают быстрее и тише, что затрудняет их раннее выявление, а также недостаточные инвестиции в противолодочные системы за последние 25 лет, когда Великобритания сосредоточилась на наземных операциях на Балканах, а также в Ираке и Афганистане.

Ранее в вооруженных силах Великобритании указали НАТО на то, что военно-морской флот России представляет угрозу для подводных кабелей.

США планируют потратить более $200 млн на ремонт и строительство военных объектов США в Европе в рамках постоянной инициативы по сдерживанию российской агрессии.

Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили российские субмарину и буксир в непосредственной близости от государственной границы

Также вблизи границы Латвии были замечены два российских военных самолета-истребителя Су-27.