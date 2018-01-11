На Интер и СТБ придут с проверками из-за "Иронии судьбы" на Новый год
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нацрада установила, что Интер демонстрировал фильмы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".
А телеканал "СТБ" демонстрировал фильмы "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Олега Табакова и Александра Михайлова.
В Нацраде отмечают, что демонстрации фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, является признаком нарушения требований украинского законодательства.
После проведения внеплановых проверок Нацрада примет соответствующие решения.
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