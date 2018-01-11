На Прикарпатье белоруса оштрафовали на 2,5 тыс. за "георгиевскую" ленту
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
Инцидент произошел утром 10 января в селе Поляница по ул. Карпатской. Гражданин Беларуси по фамилии Злобин, управляя автомобилем Mercedes-Benz Vito, демонстрировал флажок с изображением "георгиевской" ленты, разместив его на лобовом стекле машины.
В суде мужчина признал свою вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, его вину подтвердили свидетели и работники полиции, приобщив к протоколу фотографии и документы об изъятии флажка.
Суд назначил белорусу максимальный штраф по этой статье - 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 грн).
Флажок с изображением "георгиевской" ленты конфискован и по постановлению суда подлежит уничтожению.
Ранее гражданке Молдовы, которая пересекала границу с "георгиевской" ленточкой, запретили въезд в Украину на 3 года.
- Напомним, 15 июня 2017 вступил в силу закон о запрете изготовления и демонстрации "георгиевской" ленты.
- В одном из канцелярских магазинов в Сумах продавали тетради с фотографиями российской военной техники, "георгиевскими" ленточками и портретами Сталина.
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