На Прикарпатье белоруса оштрафовали на 2,5 тыс. за "георгиевскую" ленту

11 января, 2018, 19:37

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал гражданина Белоруссии за "георгиевскую" ленточку на его автомобиле

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

Инцидент произошел утром 10 января в селе Поляница по ул. Карпатской. Гражданин Беларуси по фамилии Злобин, управляя автомобилем Mercedes-Benz Vito, демонстрировал флажок с изображением "георгиевской" ленты, разместив его на лобовом стекле машины.

В суде мужчина признал свою вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, его вину подтвердили свидетели и работники полиции, приобщив к протоколу фотографии и документы об изъятии флажка.

Суд назначил белорусу максимальный штраф по этой статье - 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 грн).

Флажок с изображением "георгиевской" ленты конфискован и по постановлению суда подлежит уничтожению.

Ранее гражданке Молдовы, которая пересекала границу с "георгиевской" ленточкой, запретили въезд в Украину на 3 года.