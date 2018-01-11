На Луганщине подсчитали сумму убытков, которые нанесла Россия

11 января, 2018, 10:25

На территории Луганской области в результате российской агрессии были нанесены убытки на сумму 9 млрд грн

Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной ВГА Юрий Клименко в эфире "112 Украина".

По его словам, это лишь предварительные подсчеты, проведенные на территории подконтрольной Украине.

"Только на территории области, подконтрольной украинской власти, вследствие российской агрессии было повреждено и полностью разрушено более 9 тыс. объектов различных форм собственности. 9 млрд грн - это средства, нужные для их восстановления. Также разрушено очень большое количество объектов жизнедеятельности", - рассказал Клименко.

Он подчеркнул, что Луганщина до сих пор не имеет соединения с энергетической системой Украины, потому что линии электропитания проходят по линии фронта и нет возможности их восстановить. Также несколько населенных пунктов до сих пор остаются без газоснабжения, в частности, четыре населенных пункта с 2014 года.

"Мы восстановили почти все социально важные объекты государственной и коммунальной собственности - школы, детсады, больницы. Их запустили еще в 2014-2015 году. На ремонт было потрачено из бюджета ОГА и госбюджета почти 400 млн грн", - рассказал заместитель главы Луганской областной ВГА.

Клименко также отмечает, что проблемным является восстановление жилого фонда, поскольку до сих пор нет механизма восстановления частных жилых домов. А это, по его словам, большинство разрушенных объектов на территории области.