На Донбассе боевики увеличили количество обстрелов, трое украинских военных погибли

11 января, 2018, 07:36

На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков, погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, один - боевую травму

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донбассе наблюдается определенное обострение. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.

На Луганском направлении в темное время суток боевики обстреляли из минометов различных калибров укрепления ВСУ вблизи Троицкого. Особую огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги.

В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем, так и вечером, вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров.

Несмотря на то что в последнем случае обстрелы захватчиков имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, украинские защитники были вынуждены подавить огневую активность оккупантов с вооружения, незапрещенного Минскими договоренностями.

На Донецком направлении противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов возле Верхнеторецкого и шахты Бутовка.