МИД Германии предлагает отменять санкции против России поэтапно в случае длительного перемирия
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - заявил он в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.
Идею о одномоментной отмены всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности".
В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.
Напомним, экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине были введены Евросоюзом в 2014 году, в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года.
Поскольку заметного прогресса в выполнении договоренностей не наблюдалось, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. В последний раз - до конца июля текущего года.
Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения. Ограничения наложены и на физических лиц.
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- Впервые санкции против России ввели 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизацию ситуацию в Украине. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.
- 19 марта 2015 года, продолжительность санкций увязали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Из-за невыполнения Россией договоренностей Совет ЕС продлил санкции.
- 28 июня, в День Конституции Украины Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года.
- 14 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил,что лидеры Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев.
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