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МИД Германии предлагает отменять санкции против России поэтапно в случае длительного перемирия

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за то, чтобы ЕС начал поэтапно отменять санкции против России при условии длительного перемирия на Востоке Украины

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - заявил он в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

Идею о одномоментной отмены всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности".

В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

Напомним, экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине были введены Евросоюзом в 2014 году, в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года.

Поскольку заметного прогресса в выполнении договоренностей не наблюдалось, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. В последний раз - до конца июля текущего года.

Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения. Ограничения наложены и на физических лиц.

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  • Впервые санкции против России ввели 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизацию ситуацию в Украине. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.
  • 19 марта 2015 года, продолжительность санкций увязали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Из-за невыполнения Россией договоренностей Совет ЕС продлил санкции.
  • 28 июня, в День Конституции Украины Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года.
  • 14 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил,что лидеры Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

 

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