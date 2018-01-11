Львовский солист балета отвергает обвинения в финансировании "ДНР" и будет просить СБУ его проверить

11 января, 2018, 08:15

Солист Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николай Санжаревский, которого обвинили в поддержке и финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", отрицает свою причастность к сепаратистам

Об этом сообщает Zaxid.net.

Он заявил, что обратится в СБУ с просьбой проверить информацию, которую о нем распространяют в СМИ и соцсетях.

"Дело в том, что доступ к странице в ВК был утрачен еще в 2014, попытки восстановления пароля ничего не дали. Где-то в 2015 или 2016 СБУ уже проводила проверку в отношении подобных обвинений и моей причастности к совершению противоправных действий не обнаружили. Но, судя по повторному резонансному обвинению, я вынужден буду пригласить новую проверку, поскольку такие обвинения могут уничтожить все, что я и моя команда создали, и навсегда осквернить мое имя", - прокомментировал Санжаревский.

На официальном сайте Львовской оперы 10 января появилось сообщение о том, что руководство театра уже обратилось в СБУ в связи с этой ситуацией.

"С целью проверки приведенных в СМИ фактов дирекция театра обратилась с официальным запросом в управление СБУ во Львовской области. По данному факту проводится также внутреннее расследование", - говорится в сообщении на сайте театра.

Представитель УСБУ во Львовской области Олег Александров подтвердил, что в 2015 году в отношении Санжаревского проводили проверку и вынесли ему официальное предостережение от подобных действий.

"Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы возбуждать против Санжаревского уголовное производство за сепаратизм или государственную измену, но были определенные основания предоставить ему официальное предостережение от подобных действий. По поводу скандала, который разгорелся, деятельность Санжаревского обязательно проверим", - сообщил Александров.