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Кириленко предлагает создать реестр украинских гастролеров в России

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предлагает вносить в реестр и титровать определенным образом украинских певцов, которые гастролируют в России

Об этом Кириленко написал в Twitter.

"Относительно "наших" гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись:"этот артист гастролирует в стране-агрессоре", - написал Кириленко.

Также вице-премьер предлагает, чтобы украинские артисты, которые гастролируют в России, в Украине платили дополнительный военный сбор.

  • Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.
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