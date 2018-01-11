Кириленко предлагает создать реестр украинских гастролеров в России
Об этом Кириленко написал в Twitter.
"Относительно "наших" гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись:"этот артист гастролирует в стране-агрессоре", - написал Кириленко.
Также вице-премьер предлагает, чтобы украинские артисты, которые гастролируют в России, в Украине платили дополнительный военный сбор.
Относительно"наших"гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли - 1)сообщаешь, 2)попадаешь в спецреестр, 3)на ТВ во время выступления или клипа надпись:"этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4)в Украине оплачиваешь дополнительный военный сбор— Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 января 2018 г.
- Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.
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