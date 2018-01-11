Кириленко предлагает создать реестр украинских гастролеров в России

11 января, 2018, 21:55

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предлагает вносить в реестр и титровать определенным образом украинских певцов, которые гастролируют в России

Об этом Кириленко написал в Twitter.

"Относительно "наших" гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись:"этот артист гастролирует в стране-агрессоре", - написал Кириленко.

Также вице-премьер предлагает, чтобы украинские артисты, которые гастролируют в России, в Украине платили дополнительный военный сбор.

Относительно"наших"гастролеров в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли - 1)сообщаешь, 2)попадаешь в спецреестр, 3)на ТВ во время выступления или клипа надпись:"этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4)в Украине оплачиваешь дополнительный военный сбор — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 января 2018 г.