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Крым за корабли не продаем, - Геращенко о новом предложении Путина

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала высказанную президентом России Владимиром Путиным идею о возможности возвращения Украине военной техники, захваченной в Крыму

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведены до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность. Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", – подчеркнула Геращенко.

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