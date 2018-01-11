Крым за корабли не продаем, - Геращенко о новом предложении Путина
11 января, 2018, 23:47
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала высказанную президентом России Владимиром Путиным идею о возможности возвращения Украине военной техники, захваченной в Крыму
Об этом Геращенко написала в Facebook.
"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведены до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность. Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", – подчеркнула Геращенко.
- Путин заявил 11 января, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.
- Путин также заявил, что конфликт на Донбассе приобретает черты замороженного, и посоветовал Украине принять закон об особом статусе региона.
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