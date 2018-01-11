Коррупционное дело в ГМС: прокуроры проверят 50 тысяч людей, которые получили украинское гражданство
Об этом сообщил журналистам заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает "Главком".
"Поскольку мы потеряли оперативную составляющую, сейчас идем следственным путем. Это гораздо сложнее, и не факт, что мы установим все структурные элементы. Мы будем анализировать базу тех 50 тысяч граждан, которые получили за последние годы гражданство Украины. Будем выяснять его правомерность по каждому лицу", - рассказал он.
Прокурор также пожаловался, что из-за вмешательства Генпрокуратуры и Службы безопасности НАБУ и САП не удалось сломать преступную схему.
"Цель была не только раскрыть преступную деятельность Пимаховой. Пимахова стояла на верхушке этой пирамиды. Но целый ряд структур – по нашим данным 4-5 элементов в различных органах: правоохранительных, государственных, судебных - способствовали незаконному получению гражданства Украины гражданами других государств", - добавил он.
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Кривенко также уточнил, что на данный момент собираются все необходимые данные.
"Как только будут все основания – подозрение будет объявлено", - подчеркнул он.
По словам Кривенко, к этой преступной схеме могут быть причастны сотрудники СБУ, информирует УНИАН.
"По моему мнению, именно по этому конкретному кейсу, о котором рассказывал Константин (детектив НАБУ – ред.), именно с того времени, как нам стало известно об этих лицах, и пошла утечка информации и стал разрабатываться комплекс контрмер, каким образом навредить нам", - добавил Кривенко.
По его словам, совместная следственная группа детективов и прокуроров пришла к выводу, что иностранцы часто получают украинское гражданство на основании судебных решений. Кроме того, дела сопровождает один и тот же адвокат, сообщает "Укринформ".
- Напомним, 29 ноября во время попытки передачи взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой был задержан агент НАБУ.
- В НАБУ утверждают, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госслужащему принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ потом сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС.
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