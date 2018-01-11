Как выглядит команда 2017 года по версии УЕФА

11 января, 2018, 14:05

УЕФА обнародовал символическую сборную 2017 года

Команда была сформирована по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

В сборную вошли:

Голкипер: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Франция), Серхио Рамос, Марселу (оба - "Реал", Испания), Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Эден Азар ("Челси", Англия).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал".

#TeamOfTheYear

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8 m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.

Лучшим футболистом 2017 года по версии France Football был признан Роналду, который в пятый раз получил "Золотой мяч" и догнал по числу трофеев Месси.

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