Как выглядит команда 2017 года по версии УЕФА
11 января, 2018, 14:05
УЕФА обнародовал символическую сборную 2017 года
Команда была сформирована по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.
В сборную вошли:
Голкипер: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).
Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Франция), Серхио Рамос, Марселу (оба - "Реал", Испания), Джорджо Кьеллини ("Ювентус").
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Эден Азар ("Челси", Англия).
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал".
#TeamOfTheYear— Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.
Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8 m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz
- Лучшим футболистом 2017 года по версии France Football был признан Роналду, который в пятый раз получил "Золотой мяч" и догнал по числу трофеев Месси.
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