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Как выглядит команда 2017 года по версии УЕФА


фото: uefa.com
УЕФА обнародовал символическую сборную 2017 года

Команда была сформирована по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

В сборную вошли:

Голкипер: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Франция), Серхио Рамос, Марселу (оба - "Реал", Испания), Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Эден Азар ("Челси", Англия).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал".

  • Лучшим футболистом 2017 года по версии France Football был признан Роналду, который в пятый раз получил "Золотой мяч" и догнал по числу трофеев Месси.

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