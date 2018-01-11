Грабители с топорами вынесли из элитного отеля в Париже украшений на 4 млн евро
Об этом сообщает BBC News.
Пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля в 18:30 по местному времени. Они разбили несколько витрин в торговой галерее отеля, забрав ювелирные изделия, драгоценные камни и дорогие часы.
Сотрудники отеля вызвали полицию, и правоохранителям удалось задержать трех преступников. Сообщается, что всем задержанным около 20 лет и они уже ранее привлекались к ответственности за ограбление.
Двое преступников скрылись вместе с награбленным, полиция продолжает их поиски. Стоимость украденных ювелирных изделий составляет более 4 миллионов евро.
Справка:
Роскошный пятизвездочный отель Ritz находится в историческом районе Парижа на правом берегу реки Сена. Рядом находится здание Министерства юстиции Франции.
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