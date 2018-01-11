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ГПУ завершила расследование дела экс-министра энергетики Ставицкого

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование дела экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Сообщается, что прокуратура завершила досудебное расследование, в котором Ставицкий является подозреваемым в присвоении и растрате имущества и подделке документов.

Также сообщается, что защите Ставицкого открыли доступ к материалам заочного расследования. ГПУ будет просить суд о заочном осуждении Ставицкого.

Эдуард Ставицкий занимал должность министра энергетики Украины в период президентства Виктора Януковича. Весной 2014 против него возбудили уголовное дело по подозрению в хищении и объявили в розыск. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, где получил гражданство и сменил фамилию. Украинская сторона направляла в Израиль запросы об экстрадиции бывшего министра.

На сайте Интерпола 4 августа 2016 появилась информация, что Ставицкий объявлен в розыск.
В декабре 2016 года правоохранительные органы Израиля сообщили, что продолжают рассматривать запрос Генеральной прокуратуры об экстрадиции в Украину Ставицкого.
Интерпол прекратил розыск Ставицкого.
Прокуратура в Винницкой области объявила подозрение экс-начальнице государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с подделкой документов для жены экс-министра Эдуарда Ставицкого.

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