Где в Киеве можно сдать елку на переработку. Список адресов
11 января, 2018, 11:43
В Киеве откроют 10 пунктов приема вечнозеленых деревьев на переработку
Список адресов появился на сайте Киевской городской государственной администрации.
10 пунктов сбора новогодних елок откроют в пятницу, 12 января. Собранные елки переработают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев. Пункты будут работать до 1 февраля.
Деревья можно будет сдать по адресам:
- Ул. Тростянецкая, 58-А;
- Просп. Освободителей, 6;
- Ул. Электротехническая, 26;
- Просп. С. Бандеры, 26-А;
- Ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район);
- Железнодорожное шоссе, 61;
- Пров. Герцена, 6;
- Просп. Голосеевский, 87-Г;
- Ул. Новополевая, 95;
- Ул. Бетховена, 8;
Известно, что в прошлом году население столицы сдало свыше 5 тысяч елок для утилизации.
- 3 января заместитель директора КП "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба сообщил, что коммунальщики призывают киевлян не выбрасывать елку после праздников, а приносить ее в пункты приема.
- Также коммунальщики планируют сделать топливо и опилки с главной елки страны после ее демонтажа.
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