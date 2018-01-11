Где в Киеве можно сдать елку на переработку. Список адресов

11 января, 2018, 11:43

В Киеве откроют 10 пунктов приема вечнозеленых деревьев на переработку

Список адресов появился на сайте Киевской городской государственной администрации.

10 пунктов сбора новогодних елок откроют в пятницу, 12 января. Собранные елки переработают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев. Пункты будут работать до 1 февраля.

Деревья можно будет сдать по адресам:

Ул. Тростянецкая, 58-А;

Просп. Освободителей, 6;

Ул. Электротехническая, 26;

Просп. С. Бандеры, 26-А;

Ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район);

Железнодорожное шоссе, 61;

Пров. Герцена, 6;

Просп. Голосеевский, 87-Г;

Ул. Новополевая, 95;

Ул. Бетховена, 8;

Известно, что в прошлом году население столицы сдало свыше 5 тысяч елок для утилизации.