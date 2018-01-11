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Где в Киеве можно сдать елку на переработку. Список адресов


фото: alexhitrov
В Киеве откроют 10 пунктов приема вечнозеленых деревьев на переработку

Список адресов появился на сайте Киевской городской государственной администрации.

10 пунктов сбора новогодних елок откроют в пятницу, 12 января. Собранные елки переработают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев. Пункты будут работать до 1 февраля.

Деревья можно будет сдать по адресам:

  • Ул. Тростянецкая, 58-А;
  • Просп. Освободителей, 6;
  • Ул. Электротехническая, 26;
  • Просп. С. Бандеры, 26-А;
  • Ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район);
  • Железнодорожное шоссе, 61;
  • Пров. Герцена, 6;
  • Просп. Голосеевский, 87-Г;
  • Ул. Новополевая, 95;
  • Ул. Бетховена, 8;

Известно, что в прошлом году население столицы сдало свыше 5 тысяч елок для утилизации.

  • 3 января заместитель директора КП "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба сообщил, что коммунальщики призывают киевлян не выбрасывать елку после праздников, а приносить ее в пункты приема.
  • Также коммунальщики планируют сделать топливо и опилки с главной елки страны после ее демонтажа.

 

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